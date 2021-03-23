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"الشورى" يوافق على مشروع نظام مكافحة التسول

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مواده تسهم في معالجة الظاهرة والقضاء عليها

أصدر مجلس الشورى موافقته على مشروع نظام مكافحة التسول.

وقد اشتمل مشروع نظام مكافحة التسول على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الجلسة العادية الـ 22 للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ووفق حساب المجلس على "تويتر"، فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

وصدرت موافقة "الشورى" على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري.

مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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