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"بلينكن" اعتبر التحالف يمر بلحظة محورية

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم (الثلاثاء)، بإعادة بناء وتنشيط التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي ومشاركة الخطط الأمريكية بشأن أي انسحاب محتمل من أفغانستان.

واعتبر "بلينكن" خلال زيارته الأولى لمقر "الناتو"، أن التحالف يمر بلحظة محورية في مواجهة التهديدات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تغير المناخ، وفقاً لـ"رويترز".

وقال وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين أثناء لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "جئت إلى هنا للتعبير عن التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه الناتو".

وأضاف: "تريد الولايات المتحدة إعادة بناء شراكاتنا، أولاً وقبل كل شيء مع حلفائنا في الناتو، نريد تنشيط الحلف".

بعد أربع سنوات من الخلاف مع واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب، الذي اعتبر أن "التحالف عفا عليه الزمن"، رحب الحلفاء الأوروبيون أيضًا بالتغيير في اللهجة في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين