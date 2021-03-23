شاهد.. رد فعل مذهل لسنجاب ظمآن على رجل سقاه الماء

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مقطع يملأ قلبك بشعور دافئ ويترك ابتسامة كبيرة على وجهك

في فيديو رائع يملأ قلبك بشعور دافئ، جثا عامل نظافة على ركبتيه، وراح يقطر الماء على فم سنجاب صغير ظمآن، فيما بدا الحيوان مستسلماً ومستمتعاً وهو يروي ظمأه الشديد، لكن رد فعله بعد ذلك أثار الدهشة.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، تمت مشاركة الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وانتشر بعدما وضعه المغرد "داني ديراني" على موقع "تويتر"، وغرد "ديراني" قائلاً: "لأنك تريد أن ترى رجلاً يعطي الماء لصغير السنجاب".

ولم يحدد ناشرو الفيديو أين ومتى تم التقاطه.

ويظهر الفيديو الرائع عامل نظافة يبدو أنه في حديقة، وهو يقطر الماء من زجاجة على فم سنجاب صغير ظمآن للغاية، فيما تقوم يد العامل بمسح شعر السنجاب وهدهدته، وبعدها قام السنجاب برد فعل مذهل دليلاً على الشكر والعرفان، حيث صعد على يد الرجل، ثم رقد على صدره مستسلماً للحظة أمان.



وقالت الصحيفة: هناك شيء مدهش للغاية حول هذا المقطع، إنه يملأ قلبك بشعور دافئ ويتركك بابتسامة كبيرة على وجهك.

وقد حصد الفيديو، أكثر من 2.1 مليون مشاهدة، كما تلقى الكثير من التعليقات، فكتب أحد مستخدمي "تويتر": "معاملة الرجل مع الحيوانات تكشف الكثير عن شخصيته"، وكتب آخر على "تويتر": "أؤمن بشدة أن هذا هو ما جئنا على الأرض للقيام به". سنجاب عامل نظافة