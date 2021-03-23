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الهلال الأحمر  بمكة يحذّر من موجة غبار تشهدها جدة

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طالب من لديهم أمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم

الهلال الأحمر  بمكة يحذّر من موجة غبار تشهدها جدة

حذرت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مستخدمي الطرق بمحافظة جدة بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

ودعت المواطنين والمقيمين المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم "997" أو تطبيق "أسعفني"، عند حدوث أي عارض صحي.

وطالبت جميع المواطنين بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند

الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

هيئة الهلال الأحمر السعودي منطقة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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