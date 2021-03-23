تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": أزلنا "شجرة الشيطان" سابقاً وجارٍ المعالجة

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نقلاً عن بلدية الليث وفي الإجراء تنسيق مع فرع "البيئة والزراعة" بالمحافظة

قالت أمانة محافظة جدة، نقلاً عن بلدية الليث: إن "شجرة الشيطان" التي فرضت سيطرتها على المخطط الجنوبي بمحافظة الليث؛ تمت إزالتها سابقاً بمعدات البلدية ولكنها تعود تنمو بسرعة، وجارٍ معالجتها بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" قبل نحو ثلاثة أسابيع تحت عنوان: "شجرة الشيطان تسيطر على مخطط الليث الجنوبي"؛ حيث وثقت "سبق" حينها بالصور، انتشار الشجر المعروف بـ"السلم الأمريكي" أو كما يسميه البعض بـ"شجرة الشيطان" في أنحاء المخطط الجنوبي بالليث، في منظر مؤسف تعدى مراحل التشوه البصري، والذي يعتبر في أولويات الأمانات على مستوى المناطق والمحافظات، غير أن الجهات المختصة وعلى رأسها بلدية الليث لم تكترث لهذا الجانب، حيث مشهد الشجر هو المهيمن على الموقع، وسط مطالبات من السكان بالتحرك بشكل عاجل للقضاء على تلك الأشجار.

وقالت أمانة جدة على لسان متحدثها محمد البقمي في ردها: إشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان: شجرة الشيطان تسيطر على مخطط الليث الجنوبي، عليه نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية بأن هذه الشجرة سبَقَ وأن تمت إزالتها بمعدات البلدية، وتعود تنمو سريعاً، وجارٍ معالجتها بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث.أمانة محافظة جدة