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حملة اعتقالات موسّعة في صفوف الجيش التركي

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حملة اعتقالات موسّعة في صفوف الجيش التركي حملة اعتقالات موسّعة في صفوف الجيش التركي

مصراوي Masrawy

01:36 م الثلاثاء 23 مارس 2021

وكالات:

ألقت الشرطة التركية القبض على 150 بمداهمات استهدفت عناصر في الجيش بزعم أنهم على صلة برجل دين تقول أنقرة إنه يقف وراء "محاولة انقلاب" عام 2016.

وأفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" بأن "العملية التي شملت 53 إقليما تركيا، كانت جزءا من حملة مستمرة على رجل الدين (التركي)، فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة".

وذكرت الوكالة أن "ممثلي الادعاء أمروا باعتقال 184 مشتبها بهم في المجمل، بينهم 123 من أفراد الجيش الموجودين في الخدمة".

وأضافت أن "السلطات استهدفت أيضا مشتبها بهم في شمال قبرص، حيث ينتشر الجيش التركي".

وتابعت أن الشرطة تنفذ عمليات للإمساك بالمشتبه بهم الآخرين، ومن بين هؤلاء ضابطان برتبة كولونيل وسبعة برتبة ميجر وعشرة برتبة كابتن و22 برتبة ليفتنانت.

وتعتبر السلطات التركية جولن المقيم في الولايات المتحدة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016. وتصنف تركيا تنظيم غولن بـ"الإرهابي".

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