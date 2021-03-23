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الآن.. أتربة ورمال تضرب القاهرة (صور)

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الآن.. أتربة ورمال تضرب القاهرة (صور) الآن.. أتربة ورمال تضرب القاهرة (صور)

مصراوي Masrawy

01:07 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:
تصوير ـ نادر نبيل:

تشهد القاهرة الكبرى، الآن موجة رياح محملة بالرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق الشرقية وسيناء، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.
يأتي ذلك وفقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الإنذار المبكر لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء أمس الإثنين والتي تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3/23 /2021.
ومن المتوقع أن تشهد معظم محافظات الجمهورية نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وتشهد بعض الظواهر الجوية المتغيرة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، ذكرت في بيان عاجل لها، تحت عنوان "إنذار جوي"، إنه اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين، حتى الساعة 8 مساء غدًا الثلاثاء، ستشهد البلاد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة، قادمة من ليبيا.
وأضافت الهيئة أن سرعة الرياح ستصل إلى 50 كيلو في الساعة، ما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والسريعة.
أما بالنسبة للملاحة البحرية، ستكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج 3.5 متر، والأحمر مضطرب وارتفاع الموج 4 أمتار، منطقة خليج السويس مضطرب وارتفاع الموج 5 أمتار.

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