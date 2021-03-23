"هدف": 85 ألف موظفة سعودية في القطاع الخاص سجلن في "وصول"

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بعد إطلاق التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج وتسهيل الإجراءات

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وصل إلى 85 ألف موظفة يعملن في مختلف منشآت القطاع الخاص؛ وذلك منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2017 حتى الآن.

ويأتي تنامي أعداد الموظفات المسجلات في البرنامج، بعد إطلاق التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج؛ بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وتضمنت التحسينات الجديدة على البرنامج، رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من "وصول" إلى 1100 ريال بدلًا من 800 ريال شهريًّا.

ووفقًا للآلية الجديدة للبرنامج فإن بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل؛ يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمامُ للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل؛ وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط، التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية