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شاهد ماذا حدث بين السفير الفرنسي وقرود جبال عسير؟!

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بالفيديو شاهد ماذا حدث بين السفير الفرنسي وقرود جبال عسير؟! شاهد ماذا حدث بين السفير الفرنسي وقرود جبال عسير؟!
زيارة اقتصادية للتعاون

بالفيديو شاهد ماذا حدث بين السفير الفرنسي وقرود جبال عسير؟!

وصف لودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى المملكة خلال حسابه الرسمي عبر منصة تويتر، زيارته إلى الجنوب "بالمذهلة"، وطرفة لقائه غير المتوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي أرفقه "بوي" في التغريدة، عددًا من القردة أمام خلفية من الجبال الساحرة.

وكان السفير الفرنسي قد شارك في لقاء مع ممثلي غرفة التجارة في أبها بمنطقة عسير؛ وذلك بهدف زيادة الاستثمار والتعاون في شتى المجالات الممكنة، كما حرص السفير على زيارة الأماكن السياحية المميزة بالمنطقة؛ منها قصر آل سراح في أبها، إضافة إلى قرية رجال ألمع التاريخية، وكان دومًا يرسل الصور إلى حسابه ليشاركه متابعوه لحظات سعادته كما وصف.

السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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