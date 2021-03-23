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منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

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منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة
بموجب الموافقة السامية لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات

منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بالدم عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

وكيل رقيب/ عبدالكريم ناصر الصالح، نايف جبران زيدي، عبدالله علي الغامدي، يوسف بركة الحربي، النقيب/ يوسف بديع البديع، جميل عجيب الروقي، النقيب المهندس/ علي محمد الزهراني، العقيد/ مساعد عثمان العثمان، وكيل رقيب/ مسفر صالح الوادعي، رئيس رقباء/ عايض مفلح الشهراني، رئيس رقباء/ طلال عبدالله القحطاني، علي محمد الحارثي، رئيس رقباء/ محمد شرار الغامدي، نايف مسفر العصيمي، وائل مؤنس جحلان، أحمد عايد الصبحي، عبدالرحمن محمد السويهري، أحمد عبدالله الهدلق، محمد عبدالله الزهراني، خالد عبدالناصر الخليفة، راكان خالد الحيدري، النقيب/ سلطان سعيد آل دليم، فواز حامد العصيمي، أحمد عمر خراط، المقدم/ حمدان محمل الغامدي، مساعد سليمان العوهلي، عماد جمعان الزهراني، عبدالله علي الأحمري، الرقيب أول/ فهد عبدالعزيز المديميغ، الرقيب/ عبدالله أحمد القرني، الجندي/ أحمد عبدالله جلنشاه، محمد راضي الأحمدي، خالد أحمد الدوسري، عبدالعزيز سمير المقهوي، وكيل رقيب/ خالد فالح الدوسري، مصلح علي العنزي، أحمد شندي عباس شندي، حافظ إبراهيم الحربي، رياض سالم الأحمدي، المقدم/ فيصل حسين جامع، حسن أحمد حسين نقي، أحمد حميده الجهني، عبدالمجيد سالم الأحمدي، عبدالفتاح إبراهيم بن معمرالتي، عساف الحميدي التميمي، فهد صالح السحيباني، العريف/ أحمد نافع الجابري، خالد عيسى الفهيد، عبدالإله بدر العنزي، زينب بنت خليفة التميمي، الرائد/ جمال محمد الجحدلي، النقيب/ عبدالله محمد الصرامي، وليد رجب الزهراني، مشاري فاس العبود، عبدالله صالح بلسودان، أفنان خالد الوعيل، العريف/ باسم سفري الصبحي، العريف/ عامر عوض العنزي، الرقيب أول/ فيصل خميس المالكي، الرقيب/ حسن محمد الجهني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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