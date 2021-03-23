جاهزون.. نائبة وزير السياحة تعلق على توفير وزارة الصحة لقاحات كورونا للحجاج

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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

علقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، على إعلان وزيرة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفير اللقاحات استعدادًا لموسم الحج، بأنها بشرة خير للغاية لتنفيذ موسم الحج هذا العام.

وقالت شلبي في تصريح لمصراوي، إن وزارة السياحة والآثار المصرية في انتظار إعلان المملكة العربية السعودية لإصدار ضوابطها المنظمة للحج والأعداد المستهدفة والدول التي ستستقبل منها حجاج والتي تتعلق بالسن وآلية الدخول الخروج من وإلى المملكة، مؤكدة أن مصر جاهزة تماماً لتنفيذ الموسم.

وأضافت أنه فور إعلان الجانب السعودي بحصة مصر في الموسم المرتقب أو الأعداد أو المطلوب منها بشأن لقاحات كورونا، سنعلن فورا جاهزيتنا تماما للموسم، متابعة: "لسة هنعقد اجتماعات ونشوف هنعمل ايه.. احنا بالفعل في انعقاد دائم لمتابعة الموقف الحالي".

وأكدت نائبة وزير السياحة، جاهزية وزارة السياحة بسيناريوهات مختلفة تماماً للتعامل مع أيا كان الوضع الذي ستعلنه السعودية حتى نكون حريصين على نجاح الموسم والحفاظ على صحة المواطنين الذاهبين لأداء الفريضة.

وتابعت شلبي: وفي الوقت نفسه مش عايزة حد يبتدي يفهم إن تم فتح موسم الحج خلاص.. وشركات السياحة تبدأ في إعلاناتها وتجمع الفلوس وخلافه وده وضع لا نقبله ومش هنحب نوجه الناس في اتجاه ليس في مصلحتهم".

وأكملت: التنسيق بيتم بين وزارتي السياحة والصحة والمحافظات السياحية وبإشراف مجلس الوزراء، لتطعيم جميع العاملين بالسياحة، وموافاة وزارة الصحة للأعداد المستهدفة من العاملين بالقطاع السياحي، حيث يتراوح بين 100 إلى 150 ألف عامل.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت تخصيص شحنات لأغراض الحج والسفر، وأن كل من يسافر للحج سيتلقى اللقاح، استعدادا للحج والسفر للخارج عندما يحل موعدهم، وذلك مع الجهات المعنية بشأن توفير اللقاحات.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السعودية، ضوابط الحج لعام 2021، والتي تضمنت إلزام الحجاج القادمين من الخارج بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، مع إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إليها، وذلك وفقاً للصحف السعودية.