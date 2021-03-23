بالصور.. عاصفة رملية شديدة تضرب محافظة جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

تعرضت مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لعاصفة رملية شديدة محملة بالرمال، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، والتأكيد على رؤساء المدن بنشر المعدات الثقيلة على الطرق الدولية، لرفع الرمال حرصًا على حياة المسافرين، والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، للوقوف على مجريات الأمور.

وأهاب محافظ جنوب سيناء، بالمسافرين وقائدي السيارات على الطرق الدولية، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة لهبوب عاصفة رملية شديدة، وطالب المواطنين وخاصة كبار السن ومن يعانون من مرض الربو وضيق التنفس، بعدم الخروج من المنازل.