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منها 5 في الرياض.. إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً بعد تسجيل 11 حالة كورونا بين المصلين

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منها 5 في الرياض.. إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً بعد تسجيل 11 حالة كورونا بين المصلين منها 5 في الرياض.. إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً بعد تسجيل 11 حالة كورونا بين المصلين
مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 44 يوماً 347 مسجداً تم فتح 332 منها بعد الانتهاء من التعقيم

منها 5 في الرياض.. إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً بعد تسجيل 11 حالة كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 11 مسجداً -مؤقتاً- في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 44 يوماً 347 مسجداً؛ تّم فتح 332 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وقالت الوزارة في تقرير صادر اليوم: المساجد المغلقة، هي: 5 مساجد في منطقة الرياض؛ تمّ رصد 5 حالات اصابة بها، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرّمة؛ تم رصد أربع حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة نجران بمعدل إصابة بكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 6 مساجد؛ مسجدين بمنطقة المدينة المنوّرة ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرّمة، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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