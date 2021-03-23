"فيسبوك" يتعاون مع حكومة كندا بشأن لقاحات كورونا

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مصراوي Masrawy

كاليفورنيا - أ ش أ

تتعاون منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، مع حكومة كندا للمساهمة في توصيل معلومات إلى ملايين الكنديين حول لقاحات كورونا.

وأطلقت منصة "فيسبوك" من خلال العمل مع الحكومة الكندية عددًا من المبادرات لدعم جهود السلطات الصحية الكندية لتوصيل معلومات موثوقة إلى ملايين الكنديين عن لقاحات كورونا. ويتضمن ذلك استضافة إجابات لأسئلة لقاحات كورونا، وحدث مباشر على منصة فيسبوك مع الدكتورة تيريزا تام، رئيس الصحة العامة في كندا ، وإشراك المبدعين الكنديين لتمكينهم من التحدث إلى مجتمعاتهم حول اللقاحات.