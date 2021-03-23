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تكاد تكون معجزة.. إنعاش قلبي لمدة 40 دقيقة ينقذ حياة مريض بالمدينة

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تكاد تكون معجزة.. إنعاش قلبي لمدة 40 دقيقة ينقذ حياة مريض بالمدينة تكاد تكون معجزة.. إنعاش قلبي لمدة 40 دقيقة ينقذ حياة مريض بالمدينة
شُخصت الحالة باحتشاء حاد شامل العضل الأمامي.. وفجأة حدثت التغيرات

تكاد تكون معجزة.. إنعاش قلبي لمدة 40 دقيقة ينقذ حياة مريض بالمدينة

أوضح تجمع المدينة المنوّرة الصحي، أنه تم إنقاذ حياة مريض بعمل إنعاش قلبي رئوي لمدة فاقت 40 دقيقة بمستشفى الحناكية العام.

وفي التفاصيل، وصل المريض وهو بالعقد الثالث يعاني ألماً حاداً بالصدر، وتمّ تشخيص الحالة من قِبل طبيب الباطنية على أنه احتشاء حاد شامل عضل القلب الأمامي.

وعلى الفور تم اعطاؤه العلاجات اللازمة إضافة إلى الحقنة الأولى لمذيب الجلطة والحالة كانت مستقرة، وفجأة وبعد متابعة الحالة لوحظت تغيرات سريعة لضربات القلب وحدوث مضاعفات لجلطة القلب الشاملة وتوقف للقلب والتنفس.

وعلى الفور تم عمل الإنعاش القلبي الرئوي وإعطاؤه 6 صدمات كهربائية لتعديل النبض واستمر الانعاش لما يزيد على 40 دقيقة، ولله الحمد استعاد المريض النبض والعمل على استقرار الحالة والحركة لجميع أطرافه وقيامه بمحاولة النهوض والمقاومة الشديدة من السرير، وهو ما يدل طبياً على عمل وظائف المخ والقلب وباقي الأجهزة بصورة سليمة.

يُذكر أن هذه الحالة تكاد تكون معجزة طبية نادرة الحدوث بالعالم؛ حيث -ولله الحمد- أصبح بصحة جيدة ونقل للمستشفى لعمل قسطرة قلبية واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

تجمع المدينة المنوّرة الصحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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