تبوك.. بدء نقل عيادات ومرضى مستشفى الولادة القديم إلى الجديد

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الانطلاقة بـ14 طفلًا.. السعة السريرية 200 والتكلفة 390 مليونًا

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية نقل العيادات والمرضى؛ إذ تم نقل ١٤ طفلًا، من مستشفى الولادة والأطفال القديم إلى المستشفى الجديد في مجمع الملك عبدالله الطبي، الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين الخدمة الصحية.

وشارك في عملية النقل إدارة الخدمات العلاجية وإدارة الطوارئ والأزمات؛ وذلك بإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال الجديد بمجمع الملك عبدالله الطبي، تبلغ سعته السريرية 200 سرير، وبتكلفة مالية 390 مليون ريال؛ حيث يقدم خدمات صحية متكاملة بجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، ويقع المستشفى على مسطح إجمالي 113.770م2 ومواقف أمامية بمسطح 15.100م2، كذلك يتكون من أربعة طوابق وسكن للممرضات.