الهلال الأحمر يطلق الاستراتيجية الجديدة بـ170 مشروعًا

★ ★ ★ ★ ★

تشتمل على 56 مبادرة لتطوير جودة الخدمات الإسعافية

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، استراتيجية الهيئة الجديدة 2025م، التي تستهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية الإسعافية وتطوير البنية التحتية والتنظيمية لأعمال الهيئة.

ورفع "العويسي" شكره إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على اهتمامه بتعزيز مسيرة العمل الإنساني ودعم جهود التطوير للارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدّمها الهيئة.

وقال "العويسي" إن إطلاق استراتيجية الهيئة يأتي وفق رؤية جديدة لتحقيق الريادة في حفظ الأرواح وخدمة الإنسان ومشاركة المجتمع؛ لتواصل الهيئة مسيرتها في تحقيق السلامة وتخفيف المعاناة من خلال الخدمات الإسعافية والإنسانية التي يقدّمها سفراء الحياة بإتقان ودون تمييز.

وأضاف: الاستراتيجية ترتكز على سبع غايات رئيسية تشمل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية الإسعافية، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير الخدمات الإنسانية والمجتمعية، إضافة إلى تعزيز واستدامة الموارد البشرية، وتنمية إيرادات الهيئة الذاتية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى 14 هدفًا رئيسيًّا تغطي 40 مؤشرًا لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف.. ولتحقيق هذه الأهداف، تضمنت الاستراتيجية 56 مبادرة، و170 مشروعًا، ستساهم في إحداث قفزة ملموسة في تطوير قطاع الخدمات الإسعافية بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.

رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي