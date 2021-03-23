أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جهاز لمنع التجلطات لأول مرة.. تركيب صمامين بالقسطرة لمريضتين بالرياض

Print
عمليتان أجرتهما "سعود الطبية".. عزل وتطبيق الاحترازات واستعداد للخروج

جهاز لمنع التجلطات لأول مرة.. تركيب صمامين بالقسطرة لمريضتين بالرياض

نجحت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في مركز صحة القلب، في إجراء عمليتَي تركيب صمامين أورطي عن طريق القسطرة لمريضتين.

وأوضحت المدينة، على لسان أخصائي القسطرة القلبية عبدالرحمن المالكي، أن المصابتَين تم عزلهما في مكان مخصص، حيث تم فيه تطبيق جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية.

وأضاف أن إحدى المريضتين متقدمة في العمر وتعاني تكلسات شديدة في الشريان الأورطي والصمام، وتلك الحالات تكون أكثر عرضة للإصابة بالتجلطات الدماغية أثناء العملية، لذلك تم استخدام جهاز الحماية من التجلطات الدماغية لأول مرة على مستوى مراكز القلب بالوزارة.

وأشار "المالكي"؛ إلى أن المريضتين بحالة صحية جيدة وتستعدان للخروج بعد إكمال الرعاية الصحية اللازمة.

يُذكر أن مركز صحة القلب أجرى عديداً من الحالات المعقدة منذ تدشينه ويقدم أحدث الخدمات في مجال القسطرة القلبية، ويوفر فحوص المجهودات، إضافة إلى قسم تداخلي وعيادات خارجية مختصة ومعمل للقسطرة يضم جميع المواصفات المتطورة لإجراء العمليات التداخلية.

مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية