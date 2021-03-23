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الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الراهنة

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الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الراهنة الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الراهنة

مصراوي Masrawy

12:23 م الثلاثاء 23 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

دعت جامعة الدول العربية، جميع الفرقاء السياسيين في لبنان "إلى إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تفاقم من معاناة الشعب اللبناني"، مؤكدة استعدادها للقيام بأي شيء يطلب منها لتجاوز الأزمة الراهنة.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية - في بيان صدر اليوم الثلاثاء - إن الأمين العام أحمد أبو الغيط يستشعر قلقاً كبيراً جراء ما تشهده الساحة السياسية في لبنان من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان.

وأضاف زكي "أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولا إلى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية الذي أيدها مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير يوم 3 مارس الجاري..حكومة تستطيع أن تعمل بمهارة الاختصاصيين على إنقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني".

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