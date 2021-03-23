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تزوير وهجرة غير شرعية.. أمن المنافذ يضبط 25 قضية متنوعة خلال يوم

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تزوير وهجرة غير شرعية.. أمن المنافذ يضبط 25 قضية متنوعة خلال يوم تزوير وهجرة غير شرعية.. أمن المنافذ يضبط 25 قضية متنوعة خلال يوم

مصراوي Masrawy

12:25 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 22 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1268 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 198) حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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