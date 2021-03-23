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بتعاملات 25 مليون جنيه.. ضبط 5 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال في الجيزة

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بتعاملات 25 مليون جنيه.. ضبط 5 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال في الجيزة بتعاملات 25 مليون جنيه.. ضبط 5 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال في الجيزة

مصراوي Masrawy

12:19 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 من العناصر الإجرامية مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة قدرت بحوالى 25 مليون جنيه، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة فى مجال "العقارات – الأراضي الزراعية - السيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل.

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