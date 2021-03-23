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النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة سرقة السيارات في التبين

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النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة سرقة السيارات في التبين النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي 4 أيام بتهمة سرقة السيارات في التبين

مصراوي Masrawy

12:03 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".

أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على موقف سيارات كائن بدائرة القسم وبحوزته سيارة ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وبالانتقال تمكن رجال مباحث القسم من ضبطه أثناء استقلاله السيارة ولا يحمل ثمة تراخيص، وتبين أنه مقيم بمنطقة الصف بالجيزة، وبالكشف على السيارة تبين أنه مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بتحصله على السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي، وأقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الآخر -بائع السيارة- وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بذات العنوان، وعثر بحوزته على وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، واعترف بسرقة السيارة بأسلوب " توصيل الأسلاك"، وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

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