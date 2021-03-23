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إنذار جوي.. محافظة الجيزة تحذر المواطنين من النزول إلا للضرورة

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إنذار جوي.. محافظة الجيزة تحذر المواطنين من النزول إلا للضرورة إنذار جوي.. محافظة الجيزة تحذر المواطنين من النزول إلا للضرورة

مصراوي Masrawy

12:15 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب – يوسف عفيفي:

ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بتوخي الحذر وعدم النزول من المنازل إلا في حالات الضرورة حرصا على سلامتهم.

كما تناشد المحافظة، بحسب بيان، المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة لتأثير نشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية.

يأتي ذلك في إطار متابعة محافظة الجيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الإنذار المبكر لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء أمس الإثنين والتي تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3/23 /2021 حيث من المتوقع أن تشهد معظم محافظات الجمهورية نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وتشهد بعض الظواهر الجوية المتغيرة.

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