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"القومي للمرأة" يشيد بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع المحافظات

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"القومي للمرأة" يشيد بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع المحافظات "القومي للمرأة" يشيد بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع المحافظات

مصراوي Masrawy

12:05 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، بتوجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - عن سعادتها وفخرها بتلك الخطوة التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير في إنجاح العمل على الأرض بجميع المحافظات.

كانت الدكتورة هالة زايد قد وجهت بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح بقضايا الأم والطفل.

وستقوم تلك الفروع بتقديم الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة حماية الطفل، وذلك من خلال توفير سبل الإغاثات العاجلة للأطفال والتدخل العاجل في حالات تعرضهم للمخاطر الواردة بالمادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع لجان حماية الطفل بالمحافظات.

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مصراوي Masrawy

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