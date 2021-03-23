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عشماوى: تغطية 70٪ من محافظات الجمهورية بمشروعات لوجيستية وتجارية

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عشماوى: تغطية 70٪ من محافظات الجمهورية بمشروعات لوجيستية وتجارية عشماوى: تغطية 70٪ من محافظات الجمهورية بمشروعات لوجيستية وتجارية

مصراوي Masrawy

12:01 م الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب - محمد سامي

استعرض الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين الماضيين، ويجرى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً عن مستودعات استراتيجية.

وقال إنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ووضع حجر الأساس اليوم للمنطقة اللوجستية بالدقهلية ستصل عدد المشروعات إلى ٢٧ مشروعاً في ١٩ محافظة بما يغطي ما يقرب من ٧٠ % من محافظات الجمهورية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في .

وأضاف عشماوي، أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

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