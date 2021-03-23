رش وتنقيط وغرامات للمخالفين.. الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الري بشأن الري الحديث

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 2 لعام 2021، بشأن تحويل زمام إلى الري السطحي إلى طرق الري الحديث (رش - تنقيط) في زمام 118861 فدانا بزمام ترعة النصر بغرب الدلتا.

وجاء في المادة الثانية، الزمامات التي يتم تحويلها للري الحديث والموقعة على الخرائط ومنها: زمام هندسة ري النصر بمحافظة البحيرة على مساحة 55940 فدانا، وزمام هندسة بر أيمن البنجر، مع منطقة علم المرقب هندسة ري الفتح بمحافظة الإسكندرية، على مساحة 47975 فدانا، ومنطقة الري الغمر بهندسة أيسر البنجر بمحافظة مرسى مطروح، على مساحة 5946 فدانا، وترعة بهيج بهندسة ري الحمام 9000 فدان بزمام مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وجاء في المادة الثالثة، بأن يمنح المزارعين وملاك الأراضي بالزمام المذكور مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرار والعمل به لتحويل نظام الري بأراضيهم للري الحديث وإخطار أجهزة الوزارة بالتنفيذ والاعتماد من اللجنة الإقليمية بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة على أن يتم تطبيق غرامات تبديد المياه للمخالفين طبقا لأحكام قانون الري والصرف رقم 12 لعام 1984 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة وحتى تمام التحويل والتنفيذ لأحد أنظمة الري الحديث.