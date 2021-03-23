حامل للمرة العاشرة.. قيصرية خطيرة تنقذ مقيمة ببيشة والمولود بخير

★ ★ ★ ★ ★

كانت في الشهر الثامن ولها سوابق قيصرية.. والجهود لمستشفى الأطفال

تمكّن فريق طبي متخصص من إنقاذ حياة سيدة مقيمة حامل للمرة العاشرة مع سوابق عمليات قيصرية، في الشهر الثامن من الحمل، وذلك بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة.

وأوضحت "صحة بيشة"، أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني وجود نزيف حاد لأكثر من 24 ساعة، مع وجود مشيمة متقدمة ملتصقة في جدار الرحم والتصقات شديدة داخل البطن.

وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها، تم إجراء عملية قيصرية طارئة مع استئصال الرحم، واحتاجت المريضة نقل 25 وحدة من الدم، وذلك لخطورة العملية، حيث تعد عالية الخطورة ونسبة الوفيات فيها عالية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور وليد الحشيمي استشاري نساء ولادة، والدكتور سواتي استشاري نساء ولادة، والدكتورة إقبال لطفي أخصائية نساء ولادة، وبإشراف من الدكتور مهدي فلة استشاري تخدير.

وأضاف المدير الطبي بالمستشفى الدكتور حسن العمري؛ أن مثل هذه العمليات كانت تحول إلى خارج المنطقة، وبمجهود الزملاء في مديرية الشؤون الصحية في بيشة أصبحت تُعمل الآن في مستشفى الولادة والأطفال، إضافة إلى عمليات متخصصة أخرى بقسم النساء والولادة.

يُذكر أن المريضة والمولود يتمتعان بصحة جيدة.فريق طبي مستشفى الولادة والأطفال ببيشة