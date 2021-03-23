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تحدّت فشل الكلى و"الذئبة".. 100 دورة تُدخل سعودية سوق العمل بجدارة

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تحدّت فشل الكلى و"الذئبة".. 100 دورة تُدخل سعودية سوق العمل بجدارة تحدّت فشل الكلى و"الذئبة".. 100 دورة تُدخل سعودية سوق العمل بجدارة
زيارة لفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بجازان ثم تطبيق نماذج المواءمة

تحدّت فشل الكلى و

دخلت مواطنة سعودية مصابة بالفشل الكلوي ولديها مرض الذئبة الحمراء، إلى سوق العمل بعد رحلة بحث لم تستمر طويلاً، لتكتب فصلاً من فصول النجاح، جسدتها -بعد توفيق الله- بالتأهيل العالي في الحاسب الآلي والدورات التدريبية المكثفة التي تجاوزت 100 دورة تدريبية عبر عدة مناهل تعليمية منها: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعات والمعاهد ومنصات تدريبية رائدة كالمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب).

المعاناة والظروف الصحية، لم تمنع المواطنة عائشة طاهر شوك، من تحقيق طموحها في الالتحاق بسوق العمل في مهنة المحاسبة لدى مؤسسة مقاولات في منطقة جازان، حيث بدأت رحلتها في البحث عن الوظيفة بزيارة لفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة جازان، التقت خلالها مستشارة التوظيف في الفرع أمينة محزري، التي بدورها قامت بالإجراءات المطلوبة وتطبيق نماذج المواءمة على المتقدمة، من خلال مبادئ برنامج توافق الهادف إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل في القطاع الخاص.

وخلال اللقاء الوظيفي، تعرفت مستشارة التوظيف على مهارات وقدرات عائشة العملية، التي نتج عنها -بفضل الله- حصول الباحثة عن العمل لوظيفة ملاءمة تتناسب مع حالتها الصحية وخبراتها العلمية والتدريبية.مواطنة سعودية مصابة بالفشل الكلوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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