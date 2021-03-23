أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفِرَق النسائية بأمانة عسير تغلق 95 منشأةً خلال شهرين

Print
الفِرَق النسائية بأمانة عسير تغلق 95 منشأةً خلال شهرين الفِرَق النسائية بأمانة عسير تغلق 95 منشأةً خلال شهرين
ضبطت 990 مخالفةً وأتلفت 35 منتجًا مجهول المصدر

الفِرَق النسائية بأمانة عسير تغلق 95 منشأةً خلال شهرين

ضبطت فِرَق الرقابة النسائية بأمانة منطقة عسير، خلال شهري فبراير، ومارس الجاري، 992 مخالفةً متنوعةً في المنشآت التجارية والمشاغل النسائية، وأتلفت 35 منتجًا مجهول المصدر وأغلقت 95 منشأةً مخالفةً.

وأشارت الأمانة إلى أن المخالفات المرصودة تتمثل في انتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملات، واستخدام أدوات مجهولة المكونات، وسوء نظافة المواد والأدوات المستخدمة، وعدم توفر اشتراطات بلدية وصحية في تلك المنشآت.

وأكدت أنها ستكثف أعمال الرقابة على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية؛ وذلك للتأكد من سلامة المعروضات والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية.

أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها

شبكة عيون الإخبارية