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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالي الناتج المحلي العام الماضي اقترب من 6 تريليونات جنيه وقطاع التجارة الداخلية ساهم بخمس إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقترب من 1.2 ترليون جنيه، لافتا إلى أن معدلات نمو التجارة الداخلية في مصر تعد الأعلى على مستوى الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال افتتاحه نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة لتجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين على رأسهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

ونقل "عشماوى" تحيات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للحضور، لافتا إلى أن عدد العاملين يصل إلى 30 مليون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفي القطاع غير الرسمي، كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 مليون فرصة عمل، وأنه على مدار الأربعة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة، وأن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة.