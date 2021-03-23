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بحضور رئيس البورصة ورئيس صندوق السيادي.. افتتاح قمة تجارة التجزئة

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بحضور رئيس البورصة ورئيس صندوق مصر السيادي.. افتتاح قمة تجارة التجزئة بحضور رئيس البورصة ورئيس صندوق السيادي.. افتتاح قمة تجارة التجزئة

مصراوي Masrawy

11:38 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدورة الثانية من قمة تجارة التجزئة، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين منهم رئيس البورصة المصرية ورئيس صندوق السيادي و42 من أهم وأكبر المتحدثين في العالم في قطاع التجارة، لنقل خبراتهم ونصائحهم وآرائهم في كيفية تخطي العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم‪.‬

وتستهدف قمة مصر لتجارة التجزئة حضور 500 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعًا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم حول تجارة التجزئة خلال القمة، والتي تعد إحدى أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط، كما تعد في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصري‪.‬

وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين في قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذي يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر، كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع‪.

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