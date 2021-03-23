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الأمن العام: ضبط 30 ألف قرص مخدر داخل صيدلية في الدقهلية

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الأمن العام: ضبط 30 ألف قرص مخدر داخل صيدلية في الدقهلية الأمن العام: ضبط 30 ألف قرص مخدر داخل صيدلية في الدقهلية

مصراوي Masrawy

11:31 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية داخل صيدلية بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه، متخذًا من صيدلية ملكه بذات الناحية محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف الصيدلية وأمكن القبض على مالك الصيدلية وبالتفتيش تم ضبط 31335 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و216 قرص مخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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