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خطوة نحو السلام.. الاتحاد الأوروبي يرحّب بمبادرة المملكة لإنهاء أزمة اليمن

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خطوة نحو السلام.. الاتحاد الأوروبي يرحّب بمبادرة المملكة لإنهاء أزمة اليمن خطوة نحو السلام.. الاتحاد الأوروبي يرحّب بمبادرة المملكة لإنهاء أزمة اليمن
"ستانو": نشجع جميع الأطراف على المشاركة دون إبطاء مع مبعوث الأمم المتحدة

خطوة نحو السلام.. الاتحاد الأوروبي يرحّب بمبادرة المملكة لإنهاء أزمة اليمن

رحّب الاتحاد الأوروبي، بمبادرة المملكة العربية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأوضح المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو، في بيان مساء أمس، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن المبادرة خطوة إيجابية في العملية نحو السلام.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع جميع الأطراف على المشاركة دون إبطاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ حتى يتم الإعلان فورًا عن وقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدد تأكيد الاتحاد الأوروبي على أن التوصل إلى اتفاق سياسي شامل؛ لا يزال هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن.

الاتحاد الأوروبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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