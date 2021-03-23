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لقاح "كورونا" شرط لجميع العاملين في وسائل النقل العام من غرة شوال

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الهيئة: في حال عدم الالتزام.. يشترط سلبية فحص "بي سي آر" كل 7 أيام

لقاح

أكدت الهيئة العامة للنقل، أن لقاح "كورونا" شرط لجميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات اعتباراً من غرة شوال.

وقالت الهيئة: تقرر اشتراط تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات، حرصاً على حماية الصحة العامة، وسعياً إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وللحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأضافت: في حال عدم الالتزام بذلك، يشترط وجود نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية للفيروس كل سبعة أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.

وأردفت الهيئة: خذ الخطوة وبادر إلى تحصين العاملين لديك قبل التاريخ المحدد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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