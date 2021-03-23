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26 مايو.. نظر دعوى اتهام "أيمن ندا" بالتنمر على أحمد موسى

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26 مايو.. نظر دعوى اتهام "أيمن ندا" بالتنمر على أحمد موسى 26 مايو.. نظر دعوى اتهام "أيمن ندا" بالتنمر على أحمد موسى

مصراوي Masrawy

11:23 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنح الهرم، جلسة ٢٦ مايو المقبل، لبدء محاكمة الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، لاتهامه بالسب والتحريض والتنمر على الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المُذاع عبر قناة صدى البلد.

وأقام المحامي عمر الأصمعي جنحة مباشرة ضد الأستاذ الجامعي اتهمه فيها بارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، عبر منشورات استهدف فيها الإعلامي أحمد موسى، وحملت المنشورات التحريض والتنمر والسب والقذف.

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