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رئيس جهاز برج العرب: وفد من لجنة النقل والمواصلات بـ"النواب" يتفقد أعمال تطوير الطرق

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رئيس جهاز برج العرب: وفد من لجنة النقل والمواصلات بـ"النواب" يتفقد أعمال تطوير الطرق رئيس جهاز برج العرب: وفد من لجنة النقل والمواصلات بـ"النواب" يتفقد أعمال تطوير الطرق

مصراوي Masrawy

11:18 ص الثلاثاء 23 مارس 2021


قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن وفداً من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضم رئيس اللجنة وعددا من الأعضاء، يرافقهم نواب الدائرة، قاموا بتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق المدخل الرئيسي لمدينة برج العرب الجديدة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم، وكذا تطوير محاور الطرق بالمدينة.

وخلال الزيارة، قدَّم المهندس عصام بدوي، شرحاً عن المشروعات، قائلاً إن أعمال التطوير تشمل توسعة مسار طريق المدخل الرئيسي ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، مع وجود طريق خدمة بعرض 9 أمتار، وكذا تنفيذ كوبري علوي على السكة الحديد، وعدد (2) كوبري على ترعة بهيج حيث تبلغ التكلفة المقررة للمشروع 220 مليون جنيه، بجانب تطوير عددٍ من محاور الطرق بالمدينة بنسب تنفيذ متقدمة، وكذا تكثيف البرنامج الزمني للانتهاء من التنفيذ.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المدخل الشرقي المؤدي إلى مطار برج العرب الدولي والطريق الصحراوي، وكذا البدء في تنفيذ تطوير وتوسعة طريق المدخل الغربي المؤدي إلى الساحل الشمالي وبعض المحاور الرئيسية بالمدينة.

وأوضح بدوى أن أعضاء الوفد أشادوا بالجهود المبذولة من قبل جهاز المدينة بمشروعات الطرق ضمن خطة الدولة لتنفيذ الطرق القومية، مطالبين بتكثيف الأعمال لسرعة الاستفادة من مشروعات التطوير بالمدينة.

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