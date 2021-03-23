طلاب معهد الفنون الشعبية يشاركون في فاعليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

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شارك طلاب المعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور أشرف زكي، فى فاعليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" لهذا العام، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ومعالي وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم.



وقال الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، إن طلاب المعهد قدموا مجموعة من الرقصات الشعبية التي تعبر عن الفنون المختلفة، التي تبرز التنوع الإبداعي للبيئات الثقافية في مصر، كما شارك المعهد أيضا بتقديم ندوة علمية عن فن الضمة، ألقاها المايسترو هشام نبوي، وأشرف على مجموعة العروض المقدمة دكتورة سمر سعيد وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، التي صاحبت الفرقة في جميع مراحل العرض.

وأضاف جاد أن هذه المشاركة تعكس اهتمام طلاب المعهد بالبحث في عناصر التراث الشعبي المصري، وتقديمه على المسرح في لوحات إبداعية رائعة، مشيرا إلى تفاعل الجمهور مع العروض المقدمة بشكل كبير