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التايلاندية تعتزم تمديد برنامج دعم السفر

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الحكومة التايلاندية تعتزم تمديد برنامج دعم السفر التايلاندية تعتزم تمديد برنامج دعم السفر

مصراوي Masrawy

11:15 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

بانكوك- (د ب أ):

تعتزم التايلاندية تمديد برنامج دعم السفر، لدعم قطاع السياحة المحلية لمدة أربعة أشهر تنتهي في أواخر أغسطس المقبل، بحسب ما قاله دانوتشا بيتشيانان، الأمين العام للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن دانوتشا، قوله اليوم الثلاثاء، في بيان موجز ببانكوك إن الحكومة ترى أن هناك ميزانية متاحة تقدر بـ 5,7 مليار بات، لتمديد برنامج "السفر معا"، الذي يدعم إيجار الفنادق وتكاليف السفر.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاقتصادية الحكومية يوم الجمعة المقبل، للنظر في توسيع برنامج "السفر معا"، من أجل تعزيز السياحة المحلية وقطاعات السفر.

وفي الوقت نفسه يعتزم مجلس الوزراء الموافقة أيضا على برنامج إعانات يهدف إلى دعم منظمي الرحلات السياحية بمبلغ 5 مليار بات.

وكان، رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا طلب في وقت سابق من مسؤولي الحكومة، النظر في تمديد إجراءات السداد المشترك، من أجل تعزيز الاستهلاك والسياحة، إلى جانب المزايا الضريبية، للمساعدة في زيادة الإنفاق المحلي خلال النصف الثاني من العام.

وبموجب برنامج السداد المشترك، تدعم الحكومة 50% من قيمة الأغذية والمشروبات وغيرها من المشتريات من باعة التجزئة الصغار المسجلين بما يصل إلى 150 بات للشخص في اليوم.

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