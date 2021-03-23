أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وكالات أمريكية تعرب عن القلق بشأن استخدام أسترازينيكا بيانات قديمة عن لقاحها

Print
وكالات أمريكية تعرب عن القلق بشأن استخدام أسترازينيكا بيانات قديمة عن لقاحها وكالات أمريكية تعرب عن القلق بشأن استخدام أسترازينيكا بيانات قديمة عن لقاحها

مصراوي Masrawy

10:41 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):

أفاد المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية بأن مجلس مراقبة البيانات والسلامة أبلغها وأبلغ كلا من هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي وكذلك شركة أسترازينيكا بأنه يشعر بالقلق إزاء المعلومات التي شاركتها شركة الأدوية عن البيانات الأولية من تجربتها السريرية للقاح المضاد لكورونا.

وأعرب مجلس المراقبة عن قلقه من أن أسترازينيكا ربما أدرجت معلومات قديمة من التجربة، تضمنت رؤية غير كاملة لبيانات الفعالية.

وحث المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الشركة على التعاون مع مجلس المراقبة لمراجعة تأثير البيانات، وضمان نشر بيانات أكثر دقة في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا بعد يوم واحد من نشر نتائج دراسة أمريكية عن اللقاح، أثبتت أنه فعال بنسبة 79% في منع ظهور أعراض كورونا، وبنسبة 100% في الحيلولة دون تدهور حالة المصابين بالمرض. ولم تظهر النتائج وجود أي مشاكل تتعلق بالسلامة فيما يخص الجلطات الدموية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جامعة دمياط تعقد المؤتمر الثالث لعلماء المستقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

جامعة دمياط تعقد المؤتمر الثالث لعلماء المستقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

مصر : ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش

مصر : ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش

شبكة عيون الإخبارية