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مقتل 7 أشخاص جراء انقلاب شاحنة في فيتنام

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مقتل 7 أشخاص جراء انقلاب شاحنة في فيتنام مقتل 7 أشخاص جراء انقلاب شاحنة في فيتنام

مصراوي Masrawy

10:31 ص الثلاثاء 23 مارس 2021


هانوي - (د ب أ):

لقي سبعة أشخاص حتفهم في حادث انقلاب شاحنة لنقل الأخشاب بوسط فيتنام، حسبما ذكرت شرطة المرور اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث الساعة 0930 مساء أمس الاثنين (1330 بتوقيت جرينتش). وقالت شرطة المرور الفيتنامية في تقرير على موقعها الالكتروني إن المركبة، التي كانت مثقلة بالأخشاب، اصطدمت في منحدر على جانب الطريق قبل أن تنقلب، في مقاطعة ثان هوا، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب هانوي.

وقالت الشرطة إن ستة أشخاص لقوا حتفهم على الفور، وتوفي آخر وهو في طريقه إلى مستشفى قريب.

وكان بين الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و59 عاما، السائق وعمال كانوا في مقصورة الشاحنة والصندوق. وذكر تقرير الشرطة أنه وفقا لرخصة تسجيل المركبة، يُسمح لشخصين فقط بالجلوس بها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشاحنة كانت تسير لحظة وقوع الحادث بسرعة 33 كيلومترا في الساعة – وهي سرعة في إطار المسموح به.

لكن السلطات المحلية قالت إن الشاحنة كانت مثقلة بحمولة زائدة، ما تسبب في فقدان السائق للسيطرة عليها في منحنى حاد على الطريق.

وتمثل المرور سببا رئيسيا للوفيات في فيتنام.

وفي مايو 2012، لقي 34 شخصا حتفهم وأصيب 20 آخرون بعد أن سقطت حافلة من فوق جسر بوسط فيتنام.

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مصراوي Masrawy

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