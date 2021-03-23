أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أستراليا تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات

Print
أستراليا تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات أستراليا تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات

مصراوي Masrawy

06:22 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

سيدني - (د ب أ):

طلبت السلطات الأسترالية من آلاف الأشخاص على الساحل الشرقي للبلاد الاستعداد لمغادرة منازلهم اليوم الثلاثاء مع استمرار الفيضانات والتحذير من احتمال تدهور الوضع.

وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية بأنه مع إجلاء حوالي 18 ألف شخص في ولاية نيو ساوث ويلز بالفعل، هناك 15 ألف شخص آخر في حالة تأهب قصوى اليوم الثلاثاء، بسبب أوضاع الطقس السيء عبر مساحات شاسعة من الولاية.

وصدرت أوامر بإجلاء المجتمعات الواقعة شمال غرب سيدني وسط هطول أمطار غزيرة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا آخرا من الطقس السيء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حيث توقع هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة بالمناطق الساحلية الشرقية وبعض المناطق الداخلية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جامعة دمياط تعقد المؤتمر الثالث لعلماء المستقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

جامعة دمياط تعقد المؤتمر الثالث لعلماء المستقبل لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

بالفيديو.. فتاة مصرية تقود سيارتها بسرعة "جنونية".. والنهاية كارثية

مصر : ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش

مصر : ضبط أردني يملك مزرعة للحشيش

شبكة عيون الإخبارية