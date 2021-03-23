10 قتلى في حادث إطلاق نار في كولورادو الأمريكية

وقد نشرت شرطة بولدر تغريدة، بعد حوالي 20 دقيقة من ذلك، تفيد بحدوث "إطلاق نار في شارع كنغ سوبرز".

وبعد ساعتين، حثت الشرطة الناس على تفادي المنطقة. وأضافت التغريدة: "المرجو عدم بث أي معلومات تكتيكية على وسائل التواصل الاجتماعي".

ومع ذلك ، التقط بعض المارة صورا للمواجهة حيث يظهر الضحايا بالقرب من محل البقالة، بينما يصرخ المصور: "لا أعرف ما الذي يحدث بالضبط ... سمعتُ صوت طلقات نارية، لقد سقط أحدهم". "هناك إطلاق نار ، ابتعدوا".

وقال جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو على تويتر: "دعواتنا للمواطنين في كولورادو في هذا الوقت الحزين حيث يتكشف المزيد عن هذا الهجوم".