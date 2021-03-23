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10 قتلى في حادث إطلاق نار في كولورادو الأمريكية

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10 قتلى في حادث إطلاق نار في كولورادو الأمريكية 10 قتلى في حادث إطلاق نار في كولورادو الأمريكية

مصراوي Masrawy

06:21 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

واشنطن - (بي بي سي):

قالت الشرطة الأمريكية إن مسلحًا قد قتل 10 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، بعد مواجهة استمرت لساعات في سوق كنغ سوبرز للبقالة في كولورادو.

وانتهى الهجوم بإلقاء الشرطة القبض على المشتبه به وإخراجه من السوق.

وبث شهود عيان حادث إطلاق النار على الهواء مباشرة على موقع يوتيوب.

وكان المشتبه به قد دخل إلى محل البقالة وبدأ في إطلاق النار حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.

وقد نشرت شرطة بولدر تغريدة، بعد حوالي 20 دقيقة من ذلك، تفيد بحدوث "إطلاق نار في شارع كنغ سوبرز".

وبعد ساعتين، حثت الشرطة الناس على تفادي المنطقة. وأضافت التغريدة: "المرجو عدم بث أي معلومات تكتيكية على وسائل التواصل الاجتماعي".

ومع ذلك ، التقط بعض المارة صورا للمواجهة حيث يظهر الضحايا بالقرب من محل البقالة، بينما يصرخ المصور: "لا أعرف ما الذي يحدث بالضبط ... سمعتُ صوت طلقات نارية، لقد سقط أحدهم". "هناك إطلاق نار ، ابتعدوا".

وقال جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو على تويتر: "دعواتنا للمواطنين في كولورادو في هذا الوقت الحزين حيث يتكشف المزيد عن هذا الهجوم".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن قد اطلع على آخر الأخبار التي تخص حادث إطلاق النار.

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