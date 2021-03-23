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بادر بطلب إعفاء العقوبات.. رسالة من "مكافحة التستر" لأصحاب الأنشطة التجارية

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بادر بطلب إعفاء العقوبات.. رسالة من "مكافحة التستر" لأصحاب الأنشطة التجارية بادر بطلب إعفاء العقوبات.. رسالة من "مكافحة التستر" لأصحاب الأنشطة التجارية
دعا إلى تصحيح الأوضاع قبل سريان اللائحة وانتهاء المهلة والاستفادة من المزايا

بادر بطلب إعفاء العقوبات.. رسالة من

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إلى الإسراع وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": "بادر بالتقديم على طلب الإعفاء من العقوبات وقم بتصحيح أوضاع نشاطك التجاري قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 23 / 8 / 2021 عبر: http://mc.gov.sa".

وأعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، والتي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.

وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى: 15 / 1 / 1443هـ الموافق 23 / 8 / 2021م، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان (سعودياً أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

ولا يعفى مَن تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أُحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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