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في 4 مناطق.. ضبط "9" مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

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في 4 مناطق.. ضبط "9" مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في 4 مناطق.. ضبط "9" مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
الأمن العام: منهم "5" مواطنين و"4" مقيمين على متن "7" مركبات وجرى توقيفهم

في 4 مناطق.. ضبط

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق "جازان ومكة المكرّمة والحدود الشمالية والشرقية"، "9" مخالفين لنظام البيئة، منهم "5" مواطنين، و"4" مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن "7" مركبات، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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