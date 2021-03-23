أخبار عاجلة

كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة الجانحة بقناة السويس تعطل جهود تعويمها -
"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام -
بعد قرار رفع نسب معلمات الصفوف الأولية لـ50 % .. خريجات يبعثن برسالة للوزير -
مدير صحة بيشة يدشن 8 مشروعات لتطوير خدمات الأسنان -
مشاط: "الحج" تشارك في تمكين مخرجات المشاريع الفائزة في "تحدي جامعة كاوست" -
‏شاهد .. تجربة حية تكشف استغلال معارف وهمية للفتيات لإصدار رخص قيادة -
بعد وفاة والديه.. العثور على رضيع حي وسط أنقاض مبنى منهار بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الليرة التركية تهوي.. تعدّي "أردوغان" على "المركزي" يُفزع المستثمرين!

Print
الليرة التركية تهوي.. تعدّي "أردوغان" على "المركزي" يُفزع المستثمرين! الليرة التركية تهوي.. تعدّي "أردوغان" على "المركزي" يُفزع المستثمرين!
إقالة صادمة لـ"إقبال" بعد رفعه الفائدة لكبح التضخم تهدد الاقتصاد

الليرة التركية تهوي.. تعدّي

تراجعت الليرة التركية 0.6% اليوم؛ لتظل تتعرض لضغوط؛ إذ تدرس السوق تأثيرات استبدال الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي بآخر من منتقدي تشديد السياسة النقدية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وسجلت الليرة 7.85 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش؛ لتهبط من إغلاق عند 7.8050 أمس الاثنين، حين هوَت بما يصل إلى 15% مقتربة من مستويات قياسية متدنية.

شهاب قوجي أوغلو، وهو مشرع سابق في الحزب الحاكم يشترك مع "أردوغان" في وجهة نظرة غير التقليدية التي ترى أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب التضخم، هو ثالث محافظ للبنك المركزي يعينه الرئيس منذ منتصف 2019.

والإقالة الصادمة لـ"ناجي إقبال"، بعد يومين من رفعه لأسعار الفائدة لكبح التضخم؛ تعزز وجهة نظر المستثمرين التي تلاحق السوق الناشئة الكبير لسنوات، وهي أن السياسة تلقي بظلالها على استقلالية البنك المركزي.

وقال مصدر لـ"رويترز": إن قوجي أوغلو سعى إلى تخفيف قلق المستثمرين بشأن تحوّل حاد من التشديد إلى سياسة نقدية توسعية عبر إبلاغ الرؤساء التنفيذيين للبنوك يوم الأحد، أنه لا يخطط لتعديل وشيك للسياسات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية

مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 28/3/2021

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 28/3/2021

مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية

مجلس الغرف ووزارة الاستثمار يدعمان بمبادرة بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية

8 الصبح - خطة الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وأخر جهود دعم قرى "حياة كريمة"

8 الصبح - خطة الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وأخر جهود دعم قرى "حياة كريمة"

شبكة عيون الإخبارية