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شاهد.. لحظة القبض على منفّذ هجوم كولورادو الذي أوقع 10 قتلى

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شاهد.. لحظة القبض على منفّذ هجوم كولورادو الذي أوقع 10 قتلى شاهد.. لحظة القبض على منفّذ هجوم كولورادو الذي أوقع 10 قتلى
الشرطة الأمريكية لم تذكر تفاصيل ولم تشر إلى الدافع وراء الحادث

شاهد.. لحظة القبض على منفّذ هجوم كولورادو الذي أوقع 10 قتلى

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على منفّذ الهجوم الذي وقع أمس في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وأدى لمقتل 10 أشخاص.

وأظهر مقطع من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، رجلًا ملتحيًا بلا قميص يجري اقتياده مُكبّل اليدين، وشخصًا على نقّالة يجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساق الرجل المقيد ملطخة بالدماء.

كما أظهرت لقطات جوية تواجدًا مكثفًا لسلطات إنفاذ القانون خارج المركز التجاري، إلى جانب سيارتي إسعاف على الأقل.

ووفق موقع " اليوم"؛ كانت شرطة بولدير، قد أعلنت في وقت سابق، عن أن عناصرها تعاملوا مع إطلاق نار في محل بمنطقة تايبل ميسا، ودعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث؛ حيث احتشدت وحدات كثيرة من عناصر الأمن وخدمة الإسعاف.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادث الذي وقع حوالى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين، في متجر "كينغ سوبرز" للبقالة بمنطقة تيبل ميسا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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