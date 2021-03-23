أخبار عاجلة

"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة -
ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لا "مطرية" معتبرة في هذه المدة.. "المسند": زخات قد تهطل بمنطقتين

Print
لا "مطرية" معتبرة في هذه المدة.. "المسند": زخات قد تهطل بمنطقتين لا "مطرية" معتبرة في هذه المدة.. "المسند": زخات قد تهطل بمنطقتين
قال: استقرار جوي يخيم على أجواء المملكة والرياح جنوبية غربية دافئة

لا

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إنه لا يزال الاستقرار الجوي يخيم على أجواء #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "لا يلوح في الأفق خلال الأيام الخمسة القادمة أي حالة مطرية (معتبرة)".

وتابع: اليوم قد تظهر بعض السحب التي قد تهطل منها زخات مطرية خفيفة شمالي منطقتي #الجوف و #تبوك.

واستطرد: "متوقع اليوم أن تكون الرياح جنوبية غربية دافئة ونشطة قد تثير #الغبار، خاصة في مناطق: #تبوك #الجوف #المدينة وشمالي #الحدود_الشمالية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

شبكة عيون الإخبارية