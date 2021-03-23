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النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحور 26 يوليو وزحام بكورنيش النيل

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النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحور 26 يوليو وزحام بكورنيش النيل النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحور 26 يوليو وزحام بكورنيش النيل

مصراوي Masrawy

09:11 ص الثلاثاء 23 مارس 2021


كتب- علاء عمران:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي .

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

زحام مروري بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

وبالانتقال إلى الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، إذ سجل زحاما للقادم من الطريق الصحراوي حتى أعلى منطقة المنصورية.

وشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

تنحصر الكثافات المرورية بمحور جوزيف تيتو للمتجهين إلى الكلية الحربية، وأعلى حلمية الزيتون وعليهم سلوك كوبري سرايا القبة.

ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة عند ناهيا ويفضل استخدام شارع الجامعة وشارع مراد كبديل.

وفي الجيزة تعمل الحركة المرورية بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل لذلك.

وتعمل الكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء، الساحل، الجامعة، بشكل جيد دون كثافات مرورية.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

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