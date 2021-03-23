لا "مطرية" معتبرة في هذه المدة.. "المسند": زخات قد تهطل بمنطقتين

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قال: استقرار جوي يخيم على أجواء المملكة والرياح جنوبية غربية دافئة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إنه لا يزال الاستقرار الجوي يخيم على أجواء #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "لا يلوح في الأفق خلال الأيام الخمسة القادمة أي حالة مطرية (معتبرة)".

وتابع: اليوم قد تظهر بعض السحب التي قد تهطل منها زخات مطرية خفيفة شمالي منطقتي #الجوف و #تبوك.

واستطرد: "متوقع اليوم أن تكون الرياح جنوبية غربية دافئة ونشطة قد تثير #الغبار، خاصة في مناطق: #تبوك #الجوف #المدينة وشمالي #الحدود_الشمالية".