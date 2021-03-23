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السديس يدشّن خدمة "الواتساب" لاستقبال البلاغات والملاحظات في المسجد الحرام

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السديس يدشّن خدمة "الواتساب" لاستقبال البلاغات والملاحظات في المسجد الحرام السديس يدشّن خدمة "الواتساب" لاستقبال البلاغات والملاحظات في المسجد الحرام
بهدف سرعة معالجتها والحد من وقوعها وتسخير العمل الميداني الرقمي لتطوير الخدمات

السديس يدشّن خدمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، خدمة "الواتساب"؛ وذلك لاستقبال جميع البلاغات والملاحظات المتعلقة بسير الأعمال والخدمات في المسجد الحرام.

وأوضح الرئيس العام أن خدمة "الواتساب" للبلاغات الإلكترونية، تهدف إلى سرعة استقبال جميع الملاحظات ومعالجتها والحد من وقوعها مستقبلًا، وتسخير العمل الميداني الرقمي من أجل تطوير مخرجات الخدمات والأعمال التي تقدّمها إدارة العمليات والتحكم والسيطرة داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

يُذكر أن الخدمة تعزز من فاعلية الوسائل التي استحدثتها الإدارة لاستقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونيًّا؛ ومنها استقبال استفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (١٩٦٦) وتحويلها للجهات المختصة والتأكد من معالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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